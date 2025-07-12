مازن الغرباوي يمثل مصر بمهرجان أفينيون أوف بفرنسا: نافذة للتعبير عن هويتنا الفنية وثراء ثقافتنا

يشارك الفنان والمخرج المصري مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مهرجانات "SITFY" حول العالم، في فعاليات مهرجان أفينيون أوف(Avignon Off) ، بفرنسا لعام 2025، والذي يُعد واحداً من أكبر مهرجانات المسرح في العالم، ويستقطب سنوياً آلاف الفنانين والمبدعين من مختلف القارات.

وتأتي هذه المشاركة كمحطة مهمة لتمثيل الفن المصري والعربي في أحد أبرز المحافل الثقافية الدولية، حيث تتحول مدينة أفينيون الفرنسية خلال شهر يوليو من كل عام إلى فضاء مسرحي مفتوح يضم أكثر من مائة مسرح، وتضج شوارعها بالعروض والعروض الحية التي تعكس التنوع الثقافي العالمي.

ويُساهم الغرباوي من خلال مشاركته في هذا الحدث البارز في تعزيز الحضور العربي في الحراك الفني الأوروبي، من خلال تقديم نموذج فني يعكس الهوية الثقافية المصرية والعربية، وذلك ضمن إطار المهرجان الذي تأسس عام 1966 كمبادرة حرة ومستقلة تحتفي بالإبداع والتعدد.

ويمثل وجود مؤسسة"SITFY" ، في هذا السياق تجسيداً لرؤيتها في نقل الثقافة المصرية والعربية إلى فضاءات جديدة، وفتح قنوات للتبادل الفني والمعرفي مع صُنّاع المسرح حول العالم، بدعم من جمعية مهرجان أفينيون (AF&C) التي تُقدم تسهيلات تنظيمية ولوجستية للفنانين والمسارح المشاركة.

وقال المخرج مازن الغرباوي، في تصريحات صحفية: "فخور بتمثيل بلدي مصر والمنطقة العربية في هذا الحدث الثقافي العريق، ومتحمس لعرض تجربتنا المسرحية وسط هذا التنوع العالمي، مهرجان أفينيون ليس مجرد فعالية فنية، بل هو مساحة للتواصل والتأثير وتبادل الأفكار، ونحن كعرب بحاجة لمثل هذه النوافذ للتعبير عن هويتنا الفنية وثراء ثقافتنا".

ويتيح المهرجان للفنانين المستقلين والمؤسسات الإبداعية من مختلف أنحاء العالم تقديم أعمالهم بحرية واستقلالية، في إطار نموذج يُشجع على التحرر الفني والانفتاح الثقافي، ويُعزز التواصل بين الشعوب من خلال الفن.

من خلال هذه المشاركة، يُعزز الغرباوي ومؤسسة "SITFY" من الحضور المصري والعربي في المشهد الفني العالمي، ويفتحان آفاقاً جديدة أمام الشراكات الثقافية والمشاريع المسرحية العابرة للحدود.