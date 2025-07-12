سافرت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى لبنان، بعد انتهائها من إحياء حفل ختام مهرجان "موازين" بالمغرب يوم 28 يونيو الماضي؛ وذلك استعدادا للتحضير لمفاجأة لجمهورها في الوطن العربي، إذ كانت تلك المفاجأة تتجسد في تسجيل دويتو غنائي جديد يجمعها بفضل شاكر بعد غياب استمر قرابة 21 عاما، منذ أن قدما معا أغنية "كل عام وأنت حبيبي"، التي صدرت عام 2004.

وكانت أغنية "كل عام وأنت حبيبي"، من كلمات عبد الله الهاشمي، وألحان مروان خوري، لكن بعد سفرها فوجئت شيرين بمشكلة كبرى لم تكن تتوقعها.

كما تفاقمت المشكلة، حتى وصل الأمر إلى تصدر اسم شيرين عبد الوهاب التريند كعادتها دائما؛ لذا ترصد "الشروق"، في هذا التقرير التفاصيل الكاملة للأزمة التي سببتها الأغنية الجديدة لشيرين في لبنان.

حب وإعجاب متبادل



لا يخفى عن أحد العلاقة القوية والممتدة التي تجمع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب اللبناني فضل شاكر، والتي لم تنقطع حتى بعد إعلان فضل اعتزاله الغناء عام 2012، ثم عودته عن الاعتزال عام 2018، ورغم الهجوم والانتقادات اللاذعة التي وجهت لفضل شاكر بسبب انضمامه لجماعات إرهابية ونشرت له صور وهو يحمل السلاح.

كما وصل الأمر بإصدار حكم بحبسه لمدة 15 عاما، ثم تبرئته بعد هذا، ظلت شيرين تدافع عنه في جميع وسائل الإعلام، وتثني على موهبته، وتطلب من الجمهور مسامحته.

وكانت شيرين، تستغل وجودها بالبرامج التليفزيونية وتغني بعض أغانيه حتى تذكر الناس به وبصوته الجميل، ووصل الأمر ذات يوم أن تعرضت شيرين للحبس حينما خالفت القانون اللبناني وقامت بإجراء زيارة لفضل شاكر في مخيم عين الحلوة الذي يعيش فيه عام 2022، دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات اللبنانية، لتحدث أزمة كبرى وصلت لخضوع شيرين للتحقيقات من قبل الجهات المختصة بلبنان.

واعترفت شيرين بجهلها بالقانون اللبناني آنذاك، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أنه يجب عليها الحصول على تصريح لزيارة فضل، لكن الملفت هنا أن الدفاع لم يكن من طرف واحد، بل كان فضل شاكر حريصا طوال الوقت على تقديم الدعم والمساندة لشيرين في كل أزماتها، منها أزمتها الأخيرة في مهرجان موازين، بعد أن تعرضت لهجوم شديد بسبب غنائها بطريقة البلاي باك.

وخرج فضل شاكر أمام الجميع ليدعمها عبر حسابه على "إنستجرام"، وقال لها: "شيرين، كلنا منحبك، وكلنا حدك، ومارح نتركك".

فيما وجه رسالة لأهل المغرب آنذاك: "أنتم أهل الفن والكرم، وشيرين بنتكم، سامحوها لو قصّرت، بسبب الأزمات الصحية والنفسية اللي بتمر بيها، مهرجان موازين وجمهوره جمهور محب وداعم".

وكان يصفها دائما الفنانة الجريئة التي طالما آمنت ببراءته، وكان يقول عنها دائما أنها " أخته" التي مهما انشغلت عنه تعود وتسأل عليه ثانية.

بداية الأزمة



عقب وصول الفنانة شيرين عبد الوهاب للبنان، وترددت أخبار أنها جاءت لتصوير أغنية جديدة مع الفنان فضل شاكر، وتصدر اسم شيرين التريند، فضلًا عن أن خبر منعها من تسجيل الأغنية انتشر كثيرًا على المواقع الإخبارية، وذلك بسبب عدم حصولها على التصاريح الأمنية اللازمة كما هو مفترض.

وخاضت شيرين هذه المرة التجربة، وهي تعلم جيدا من قبل الإجراءات المتبعة في هذا الأمر، لكن المقربين من شيرين كشفوا أنها بالفعل اتخذت إجراءات لاستخراج التصاريح الأمنية اللازمة، لكنها فوجئت بالرفض، وهو ما برره نقيب الموسيقيين في لبنان، فريد بوسعيد، في تصريحات صحفية له أن "شيرين جاءت لبنان بهدف السياحة وليس للعمل".

الانفراجة

أخر تفاصيل الأزمة كشفت عنها مؤلفة الأغنية التي تجمع بين شيرين وفضل وهي الشاعرة جمانة جمال، حيث نشرت تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس": "ظبطت"، مصحوبة بعلامة النصر وهو ما جعل البعض يصدق الأخبار المنتشرة التي تشير لحدوث انفراجة، وأن السلطات اللبنانية بصدد منح التصريحات اللازمة لشيرين عبد الوهاب لتسجيل الأغنية، والتي تحمل اسم "حدوتة"، وهي كلمات وألحان جمانة جمال، التي تعاونت كثيرا مع فضل شاكر، والأغنية باللهجة المصرية من توزيع حسام صعبي.