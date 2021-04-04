عضو بالشيوخ الأمريكي يخطط للتقدم بتشريع اتحادي بشأن الماريجوانا

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يخطط لمتابعة تشريع شامل للماريجوانا على الرغم من الدعم الفاتر من الرئيس جو بايدن.

وقال شومر لصحيفة بوليتيكو في مقابلة نشرت اليوم السبت: "أريد أن أقدم حججي له (بايدن)، كما يفعل العديد من المدافعين الآخرين".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المرجح أن يواجه شومر ، الذي كان يضغط من إجل إقرار تشريعات بشأن القنب منذ عام 2018 ، بعض المقاومة من البيت الأبيض لأن بايدن لم يدعم التقنين الكامل.

وذكر شومر: "لقد قال (بايدن) إنه يود رؤية المزيد من المعلومات حول هذه القضية، ىبالتأكيد سأجري محادثة مستمرة معه ، وأخبره كيف تطورت آرائي".

وذكر شومر أنه يريد الدفع بتشريع يسمح لمزارعي الماريجوانا وبائعيها بالوصول إلى الصناعة المصرفية وإعطاء حوافز للولايات لشطب سجلات أولئك الذين لديهم تهم جنائية مرتبطة بالقنب.

وأقر مجلس النواب تشريعا في ديسمبر من شأنه إزالة الماريجوانا من جداول المخدرات الاتحادية بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة ، وإلغاء الإدانات بجرائم الماريجوانا.