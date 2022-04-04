نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، على مدى يومين معرض شنطة رمضان بقاعة المديرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودعم وتمكين المرأة والمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها غير تقليدية، بتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورياة الأعمال.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إن المعرض يأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بأهمية حدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديريةوإيجاد العمل اللائق لها.

ونوهت زاهية السبخي مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمديرية، إلى أن المعرض شارك فيه أكثر من 30 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس، وكروشية، واكسسوارات، وجلود، وتركيب برفانات، وصناعة الصابون الطبي، وشغل الريزن والديكوباج، والأغذية المحفوظة والمعباة، والدواجن، والسمان، والحمام، والبط، وشغل الخيامية ، فضلا عن منتجات من إعادة التدوير، والسيراميك والنحاس، ومنتجات أسوان والنوبة وسيوة وعسل النحل لرواد الأعمال.

وأوضحت زاهية السبخي، أن المعرض يأتي ضمن سلسلة ورش العمل والندوات التي أطلقتها وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمراة بالمديرية، وذلك وبالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وجمعية المرأة والتنمية وعرض منتجات "قادرون باختلاف"، ومديرية الزراعة ، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة برنامج مشروعك لرواد الأعمال، فضلا عن خريجى الدورات التدريبية من مراكز التدريب بالمديرية.