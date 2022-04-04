أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بشدة الهجمات الروسية على مدينة بوتشا ومدن أوكرانية أخرى، مؤكدًا دعم عمليات محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

وقال بيان صادر عن مكتب الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنهيدين بأشد العبارات «الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية التي احتلت مناطق أوكرانية، وتم تحريرها مؤخرا»، وفق تعبيره.

وأضاف: «الصور المروعة لعدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، فضلا عن تدمير البنية التحتية، تظهر الوجه الحقيقي للحرب الروسية ضد أوكرانيا».

وتابع البيان: «سيتم إدراج المجازر المرتكبة في بوتشا (قرب العاصمة كييف) والمدن الأخرى في قائمة الجرائم المرتكبة على الأراضي الأوروبية».

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي «يحمّل روسيا مسؤولية الفظائع المذكورة، وسيدعم العمليات التي ستحاسب المسؤولين عن تلك الأعمال الوحشية»، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، دعا مسؤولون أوروبيون إلى فتح تحقيق دولي في اتهام القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية في بوتشا، غداة العثور على عشرات الجثث عقب خروج القوات الروسية منها.

في المقابل، نفت روسيا مزاعم قتلها مدنيين في بوتشا، وقالت إن صور القتلى المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت بأوامر من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم على موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن ما حدث في بوتشا هجومًا ملفقًا وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

ونشر الجيش الأوكراني، السبت، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كما انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق شوارع بوتشا، فيما أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بالعثور على 57 جثة في أحد المقابر الجماعية بالمدينة.