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عبد القادر مرشح لجائزة أفضل لاعب بالجولة الأخيرة لدوري الأبطال

محمد مجدي
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 6:10 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 6:10 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن الأسماء اللاعبين المرشحة لأفضل لاعب في الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي ضمن اللاعبين الأربعة المرشحين لأفضل لاعب في الجولة بجانب كلا من: النيجيري أنايو أيولا لاعب الترجي الرياضي التونسي، المغربي مروان هدهودي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي و البوتسواني جيلبيرت باروتي لاعب جوانينج جالاكس البوتسواني.

ونجح عبد القادر في تقديم مباراة جيدة مع الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في ختام منافسات دور المجموعات من البطولة والتي فاز بها الأهلي بهدف دون رد.

ومرر عبد القادر تمريرة لزميله حسين الشحات الذي استطاع أن يسجل الهدف الأول وهدف الفوز للأهلي في المباراة.


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