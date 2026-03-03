 الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني بسبب هجمات بلاده على إسرائيل ودول أخرى - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 3:23 م القاهرة
الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني بسبب هجمات بلاده على إسرائيل ودول أخرى

برلين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 3:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 3:10 م

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية الهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل ودولاً أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة عبر منصة إكس:"لقد طالبنا النظام الإيراني بشكل لا لبس فيه بالوقف الفوري لهجماته المتهورة على دول المنطقة".

وتابعت الخارجية في انتقادها قائلة: "إننا ندين هجمات النظام الإيراني العشوائية وغير المتناسبة بالصواريخ والطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي أصابت أهدافاً مدنية"، وأضافت الوزارة أن " هذه الهجمات تهدد حلفاءنا، وعسكريينا، ومواطنينا في المنطقة".

يُذكر أن الاستدعاء الرسمي للسفير يُعد وسيلة دبلوماسية شديدة اللهجة، تعبر من خلالها حكومة الدولة المضيفة عن استيائها البالغ.

