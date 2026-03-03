الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني بسبب هجمات بلاده على إسرائيل ودول أخرى

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية الهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل ودولاً أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة عبر منصة إكس:"لقد طالبنا النظام الإيراني بشكل لا لبس فيه بالوقف الفوري لهجماته المتهورة على دول المنطقة".
وتابعت الخارجية في انتقادها قائلة: "إننا ندين هجمات النظام الإيراني العشوائية وغير المتناسبة بالصواريخ والطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي أصابت أهدافاً مدنية"، وأضافت الوزارة أن " هذه الهجمات تهدد حلفاءنا، وعسكريينا، ومواطنينا في المنطقة".
يُذكر أن الاستدعاء الرسمي للسفير يُعد وسيلة دبلوماسية شديدة اللهجة، تعبر من خلالها حكومة الدولة المضيفة عن استيائها البالغ.