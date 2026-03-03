الأمم المتحدة: الهجوم على مدرسة للبنات في إيران قد يرقى إلى جريمة حرب

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق، بعد ورود تقارير بشأن هجوم على مدرسة للبنات في إيران، أسفر عن مقتل نحو 200 شخص، حيث أفاد بأن الحادث قد يرقى إلى جريمة حرب.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان صدر بجنيف، إن "عبء التحقيق يقع على عاتق القوات التي شنت الهجوم".

وأضاف: "ندعوهم إلى نشر نتائج التحقيق، وضمان المساءلة وتعويض الضحايا".

ومن جانبها، أفادت السلطات الإيرانية بمقتل 168 فتاة على الأقل، تتراوح أعمارهن بين 7 و12 عاما، في الهجوم على مدرسة ابتدائية صباح يوم السبت الماضي، إلى جانب 26 معلمة وأربعة من أولياء الأمور.

وجاء في تقارير إيرانية أن آلاف الأشخاص تجمعوا في ميناب اليوم الثلاثاء، لحضور جنازة جماعية.

وقال ممثلون عن الجيش الإسرائيلي إنهم لم يعلموا بوقوع أي غارات في المنطقة وقت شن الهجوم، وإنهم سيقومون بفحص التقارير، وكذلك الولايات المتحدة.