157 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في الأردن منذ السبت

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، عن تعاملها مع 157 بلاغا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات البلاد، منذ صباح السبت، وحتى ظهر الثلاثاء.

يأتي ذلك مع استمرار الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وما قابله من رد لطهران على ذلك بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت المديرية التابعة لوزارة الداخلية إن "كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة الواحدة ظهر هذا اليوم، مع 157 بلاغا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أية إصابات جديدة".

ودعت المواطنين إلى "الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد في حال وجود أي مشاهدات".

وأكدت "ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة".