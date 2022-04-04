عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وسط مخاوف من حدوث مزيد من التصعيد مع اقتراب حلول عيد "الفصح" اليهودي، والذي يحل في 15 من الشهر الجاري والتوقعات بزيادة الاقتحامات خلاله.

وقال شهود عيان، نقلا عن مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا "تلمودية" في ساحاته، خاصة المنطقة الشرقية منه.

وأضافت أن عددًا من حاخامات المستوطنين والمعاهد الدينية الكبرى أجروا اقتحاماً تحضيريًا لعيد الفصح اليهودي ناقشوا خلاله أداء الطقوس التلمودية في الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.