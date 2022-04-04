كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 4ر491 مليون واللقاحات تقترب من 11 مليارا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4ر491 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 11 مليارا.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 491 مليونا و 447 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 153 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و 981 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.