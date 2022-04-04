أجاب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، عن النقاط التي ستثيرها مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا، مع الجانب الأوكراني، مؤكدًا أنها نفس المحاور التي تحدث بها الأعضاء مع وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، مساء الاثنين، أن النقاط تشمل دور المجموعة العربية من أجل المساعدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، واستعادة الأوضاع السلمية والاستقرار في الإقليم.

وأشار إلى أن المباحثات ستتناول الوضع الدولي بصفة عامة، وأوضاع ومصالح الدول العربية، معقبًا: «لا ننظر إلى الأمر من منظور المصلحة العربية فقط، هناك إحساس بالحاجة للدفاع عن السلام والاستقرار في العالم، واستعادة الأوضاع الدولية لشكلها الطبيعي».