مطاردات وهروب في الحلقة الثانية من مسلسل «رانيا وسكينة»

انطلقت الحلقة الثانية من مسلسل "رانيا وسكينة" بتعرض الفنانة روبي "سكينة" وحبيبها الفنان أحمد خالد صالح "ريجا"، لحادث أثناء هروبهما بالألماظ.

بينما تقوم الفنانة مي عمر "رانيا"، بالهروب من مستشفى السجن بسيارة للإسعاف ويتم نقل "سكينة" في سيارة الإسعاف، ويلتقيان مع بعضهما.

وطاردت العصابة الإسعاف وأطلقوا على "رانيا" و"سكينة" الرصاص، وعند وصولهم إلى الحقيبة التي بها الأموال والمجوهرات وجدوها فارغة، وهربت روبي ومى قبل أن يصلوا إليهما.

وتنتهي الحلقة بمواصلة الثنائي الهروب مع بعضهما وتبدأ رحلتهما في إطار من الكوميديا والمواقف الدرامية.