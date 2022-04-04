وزير خارجية أوكرانيا: العقوبات الأوروبية الجديدة المزمعة ليست كافية

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يعتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة المزمعة ضد روسيا ستكون غير كافية.

وقال كوليبا إنه رأى مسودة للإجراءات العقابية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها و"وبنصها الحالي [فإنها] رد غير كاف على الجريمة الروسية والعدوان الروسي".

وتابع الوزير في بث مباشر عبر تويتر يوم الأحد " العقوبات الأوروبية يجب أن تكون أكثر صرامة".

ودعا تحديدا إلى فرض حظر على واردات النفط والغاز والفحم الروسي، وإغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن والسلع الروسية، واستبعاد بنوك روسية أخرى من شبكة الاتصالات المصرفية "سويفت".

كما دعا كوليبا دول مجموعة السبع إلى تطبيق نفس الإجراءات.

وقال كوليبا:"بعد مشاهدة الصور من بوتشا، بعد التفكير في كل معاناة... المدنيين الأوكرانيين، لا يمكنني الدعوة والحث بأدب" يمكنني فقط أن أطالب".