وفد أمريكي يتابع عدد من مشروعات الصرف الصحي الممولة بالأقصر

استقبل اللواء محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أثناء استقباله لوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور جون هندرسون مدير مشروع دعم الحلول المتكاملة بالوكالة، وذلك ضمن المتابعة الدورية للمشاريع القائمة بدعم الوكالة للوقوف على الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ومتابعة نسب التنفيذ للمشروع.

وتفقد الوفد مشروع محطة مياه الشرب بالهنادي مركز إسنا، ومشروع توسعات معالجة الصرف الصحي بالحبيل مدينة البياضية، ومتابعة مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية للشركة و حضور ورشة عمل بالشركة تهدف لتحديد الأدوار وإعداد الخطة تهدف الى طرح رؤية ورسالة الشركة ووضع خطة استراتيجية للوصول إلى الريادة بين الشركات وتحقيق النتائج المرضية والمتوقعة خلال 5 أعوام قادمة.

وجرى استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء وفق البرنامج الزمني المحدد لها ويعد مشروع محطة مياه الهنادي وشبكاتها بشرق إسنا مشروع حيوي لتقديم الاستفادة وخدمة حوالي 130 ألف نسمة من أهالي قرى شرق إسنا ( الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير ) والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

وجاءت محطة مياه الهنادي لتخدم تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنيه مصري والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالًا ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبًا، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصري، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر نهو جميع الأعمال -الخاصة بالمشروع بنهاية أبريل 2023 طبقا للمخطط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سي دي إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.