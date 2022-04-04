استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 102 ألف و46 إصابة و37 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى أكثر من 9 ملايين و730 ألف إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 42 ألفا و603 حالات وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 809 إصابات جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و102 ألف و730 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و601 وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 56 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و951 ألفا و770 إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 29 ألفا و122 وفاة.

وفي نيبال، سجلت وزارة الصحة 23 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 978 ألفا و475 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 11 ألفا و951 وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 12 ألفا و387 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و910 آلاف و315 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 22 ألفا و13 وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 1429 إصابة و11 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و860 ألفا و94 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 65 ألفا و90 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 1955 إصابة و17 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و919 ألفا و428 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و762 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 1933 إصابة و47 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 6 ملايين و19 ألفا و981 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 155 ألفا و288 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 993 إصابة و7 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و980 ألفا و722 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و825 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 آلاف و743 إصابة جديدة، في أقل حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ الثاني من فبراير الماضي، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و109 آلاف و744 حالة.

وأضافت وزارة الصحة السنغافورية - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 1276 حالة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 10 ألفا و358 إصابة و58 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و77 ألفا و711 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و684 حالة وفاة.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 426 ألفا و377 حالة، وأن حصيلة الوفيات بلغت 942 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 118 حالة وفاة، و53 ألفا و588 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 159 ألفا و784 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 14 مليون و845 ألفا و815 إصابة.

وفي فرنسا، سجلت وزارة الصحة 102 ألف و 266 إصابة جديدة و31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25 مليونا و997 ألفا و 852 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 142 ألفا و 506 وفيات.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 645 إصابة و8 حالات وفاة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 965 ألفا و 322 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6844 وفاة.

وفي مالطا، تم تسجيل 607 حالات إصابة جديدة و حالتي وفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 81 ألفا و 596 حالة، والوفيات إلى 641 وفاة.

وفي مقدونيا الشمالية، سجلت وزارة الصحة 196إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 306 آلاف و 670 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9228 بعد تسجيل حالتي وفاة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 3709 إصابات و 111 حالة وفاة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و171 ألفا و 422 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8172 وفاة.