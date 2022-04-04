موسيماني: إذا فكرنا في جماهير المغرب وتونس سنخسر

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على منافسيه المحتملين في قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

قال موسيماني في مؤتمر صحفي عقب الفوز على الهلال السوداني "لا مجال للقلق أو الخوف طالما أن الأمور خارج أيدينا، نتعامل مع الأمر الواقع، ونحترم قرارات الجهات المسؤولة بشأن الحضور الجماهيري من عدمه في مصر".

أضاف"إذا انشغلنا وفكرنا في أن جماهير الوداد والرجاء والترجي تحضر بأعداد كبيرة، سنخسر، لذا لابد من التركيز في المباراة فقط، والاستعداد بكل جدية لأي منافس".

واستدرك المدير الفني للأهلي"لكن بالطبع أتمنى اللعب وسط حضور جماهيري كبير مثلما رأينا في مباراة مصر والسنغال، لأنهم يصنعون الفارق".

وأتم موسيماني تصريحاته في هذا الشأن"في المستويات القوية لابد من الاستعداد بكل جدية ولا مجال للتفكير في أمور لا يمكن تغييرها".

وينتظر الأهلي في قرعة دور الثمانية مواجهة الرجاء البيضاوي أو الوداد البيضاوي أو الترجي التونسي.