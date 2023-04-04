محادثات ثلاثية بين سول وواشنطن وطوكيو بشأن نزع السلاح النووي الشمالي

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، سيعقدون محادثات ثلاثية، في سول، هذا الأسبوع، بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والقضايا المعلقة الأخرى.

وأشارت الوزارة -في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إلى أن كبير المفاوضين النوويين الكوري الجنوبي كيم جون، سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الأمريكي سونج كيم، والياباني تاكيهيرو فوناكوشي، على التوالي.

ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يأتي وسط مخاوف من أن بيونج يانج قد تزيد من تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث اختتمت سول وواشنطن مناورة رئيسية، الشهر الماضي، وصفها النظام الشمالي بأنها بروفة للحرب.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية ليم سو-سوك -في تصريح- "إن المبعوثين يخططون لتبادل تقييماتهم بشأن الوضع السياسي الخطير في شبه الجزيرة الكورية، عقب الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية، ومناقشة سبل الرد عليها".