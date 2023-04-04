دونالد ترامب: محطات بارزة في رحلة الرئيس الأمريكي السابق للمثول أمام المحكمة

وكانت وجهة الرحلة، مطار لاغوارديا.

ولا يشعر ترامب بالارتياح لمطار لاغوارديا، أو على الأقل كان ينتابه ذلك الشعور قبل الانتهاء من تجديده بتكلفة بمليارات الدولارات العام الماضي.

وقال الرئيس السابق عن هذا المطار في 2015: "أن تهبط في لاغوارديا معناه أن تدخل صالة وصول قذرة، وأن تكسر قدماك الأرضيات المتشققة بالفعل، هذا كل ما تحصل عليه هناك".

المحطة الثالثة - من لاغوارديا إلى برج ترامب

توجه الرئيس السابق من المطار إلى برج ترامب في مانهاتن، وهي رحلة تستغرق حوالي 40 دقيقة.

وبالأخذ في الاعتبار حقيقة أنه رئيس سابق وأن عددا كبيرا من عناصر الخدمة السرية يسافرون معه، يتوقع أن يكون هناك موكب من السيارات معه. وربما يسير الموكب بمرافقة سيارات شرطة تومض بأضواء ساطعة وتطلق صافرات إنذار.

وبالطبع قد تختصر الرحلة إذا قرر ترامب أن يذهب إلى المحكمة جوا، إذ يمتلك الرئيس السابق طائرة هليكوبتر خاصة. وتعلم شبكة سي بي إس، شريكة بي بي سي، أنه يمكنه أن يحلق بها من مطار لاغوارديا إذا اختار ذلك.

وكان برج ترامب هو مقر إقامة دونالد ترامب الرئيسي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحتى انتقل إلى العيش في فلوريدا حيث مقر إقامته الرسمي في 2019. وبرر انتقاله في ذلك الوقت بأنه يتلقى معاملة سيئة من "الزعماء السياسيين في مدينة وولاية نيويورك.

وفي برج ترامب، يلتقي الرئيس السابق فريق الدفاع عنه ويقضي الليلة في شقة تتكون من الطوابق الثلاثة الأخيرة في ناطحة السحاب المملوكة له.