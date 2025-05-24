ليبيا: تسرب نفطي في خط أنابيب جنوب مدينة الزاوية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، إن تسرباً نفطياً تسبب في إغلاق "أحد أنابيب نقل النفط الخام جنوب مدينة الزاوية".

وأضافت في بيان: "تم على الفور إيقاف ضخ الإنتاج من حقول الحمادة عبر هذا الخط وقفل الصمام الواقع بمنطقة الرياينة وفتح صمامات التدفق بمصفاة الزاوية لتفريغ الضغط على الخط"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابعت: "بالتوازي مع أعمال الصيانة يجري فريق من المتخصصين الكشف اللازم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التسريب، كما يجري الترتيب والتنسيق لسحب واسترجاع كميات النفط المتسرب ومعالجة أي تلوث بيئي نتج عنه".