الشرطة الأسترالية تضبط 336 كيلوجراما من الهيروين

قالت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء إنها ضبطت 336 كيلوجراما من الهيروين مخبأة داخل كتل خرسانية في شحنة أرسلت من ماليزيا إلى بريسبان فيما قالت إنها ثاني أكبر شحنة من المخدرات يتم اكتشافها في أستراليا.

ويمثل الهيروين، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 269 مليون دولار أسترالي (182 مليون دولار أمريكي)، أكثر من ثلث استهلاك الهيروين السنوي في البلاد، حسبما ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية وقوة الحدود الأسترالية في بيان مشترك.

ووصلت الشحنة في 13 مارس إلى ميناء بريسبان. وعند التفتيش، حدد ضباط الحدود 960 طردا داخل كتلتين خرسانيتين ، تزن كل منهما حوالي 500 كيلوجرام، تم تمييزها على أنها ملحقات الألواح الشمسية داخل حاوية شحن بحري.

وأسفر اختبار محتوى الطرود عن نتيجة مفترضة للهيروين.

وقالت الشرطة إن رجلا /55 عاما/ يزعم أنه جمع الشحنة في بريسبان ونقلها إلى نيو ساوث ويلز اعتقل ووجهت إليه تهمة.

ووفقا للسلطات، كانت تلك هي ثاني أكبر عملية ضبط برية للهيروين في تاريخ عمليات إنفاذ القانون الأسترالية.