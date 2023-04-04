غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ قليل، المحكمة الجنائية في مانهاتن، وذلك بعد حوالي ساعتين من وصوله إلى هناك حيث تم اعتقاله وتوجيه اتهامات له بشأن قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز حول علاقة غير شرعية جمعت بينهما.



ورفض الرئيس السابق التحدث إلى الصحفيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية، متجاهلًا الأسئلة الصارخة حول دفاعه عن نفسه في القضية، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية. الأمريكية.



ودفع ترامب ببراءته من 34 تهمة موجهة إليه، وذلك خلال مثوله أمام محكمة مانهاتن.



ووصف ترامب، مثوله أمام القضاء قبيل توجيه الاتهامات إليه في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز ، بأنه "سريالي".



وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" قبيل دقائق من مثوله أمام القضاء: "الأمر يبدو سريالي، سوف يعتقلونني، لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا".



ووجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الخميس الماضي، اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.



ونفى ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، ارتكاب أي مخالفات ووجود علاقة غير مشروعة مع دانيلز، معتبرا أن التحقيق معه هو "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".