قال الفنان محمد صبحي، إنه اتصل وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، بعد إرسال الولايات المتحدة الامريكية إنذارًا لرجل الأعمال أحمد بهجت، وتهديده بسحب الجنسية الأمريكية منه، وإيقاف مسلسل «فارس بلا جواد» الذي أنتجته شركته.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «VIP»، المذاع عبر فضائية «هي»، مساء الثلاثاء، أن صفوت الشريف كان موجودًا حينها في المغرب، متابعًا: «قال لي أنا جاي بكرة، متقلقش المسلسل هيتذاع ومصر مش هتركع».



وأشار إلى أن واشنطن طلبت سحب القوات الدولية من سيناء بعد عودة «الشريف» إلى القاهرة، قائلًا إن رئيس المخابرات العامة الأسبق عمر سليمان، أرسل له سيارة من أجل النقاش حول المسلسل.



ولفت إلى أن «سليمان» أخبره بانزعاج الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مضيفًا: «قال لي الرئيس زعلان ومتضايق عشانك، مصر محطوطة أمام سحب القوات الدولية، وده إعلان حرب، نحن لن نتنازل عن عرض المسلسل، لكن هناك 141 مشهدًا يجب إزالتهم».



وذكر أنه أخبر «سليمان» بأنه لن يتمكن من حذف تلك المشاهد، موضحًا أن الراحل شكّل لجنة تضم أكثر من ضابط لبحث المشاهد، حتى اتفقوا على إزالة 42 مشهدًا فقط.



ونوه أن عقد المسلسل ضم شرطًا جزائيًا قدره مليون جنيه لو أزيل كادر واحد من العمل، مستطردًا: «عمر سليمان قال لي لازم تعمل له مونتاج بنفسك، ومحدش يكتشف إننا اختصرنا فيه حتى لا تكون إهانة».



وروى أن «سليمان» وجه بإرسال طائرات إلى الـ18 دولة التي سوق فيها العمل من أجل استبدال النسخ القديمة، لافتًا إلى أنهم لم يتمكنوا من استبدال النسخة الموجودة في العراق؛ لأنها هدية للشعب العراقي.



وأوضح أن المسلسل أذيع بالكامل في العراق، وعلى فضائية «المنار» اللبنانية، مشيرًا إلى أن المصريين المقيمين في لبنان، كانوا يرسلون له تفريغ المشاهد عبر البريد الإلكتروني.



واستطرد: «بعد ثورة 25 يناير نزلت المشاهد كاملة في قناة التحرير، حولت الـ41 حلقة إلى 3 حلقة طويلة، والحرب اللي عليا وصلت إن بعض الدول العربية تمنع أعمالي إرضاء لإسرائيل، وبعدين ظهرت شائعات مغرضة من اللوبي الصهيوني في أمريكا، إن محمد صبحي مسيحي حتى اخرج وأتبرأ من ديني أو مهاجمة أصحاب الدين الآخر».





