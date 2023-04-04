قائد عسكري إيراني: طهران تدعم سوريا في مجال الدفاع الجوي

قال قائد عسكري إيراني إن بلاده تلزم نفسها بدعم البلدان الصديقة مثل سوريا؛ لتطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي من أجل التصدي للهجمات التي تتعرض اليها في هذا المجال.



جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء، مساعد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، للشؤون الدولية الإيراني العميد السيد حمزة قلندري بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام"،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).



وحول التعاون الإيراني السوري، صرح العميد قلندري: يجب أن لا ننسى بأن سوريا كانت بلدا معزولا بامتياز في مواجهة الهجمات الجوية من جانب "الكيان الصهيوني"، لكنها اليوم قادرة على صد حجم كبير لهذه الهجمات".



وأكد" نلزم على انفسنا بأن ندعم البلدان الصديقة مثل سوريا في مجال تعزيز قدراتها الجوية لمواجهة الهجمات في هذا المجال".



ونقلت إرنا عن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني قوله في رسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن الدولي أن وجود إيران في سوريا قانوني تمامًا، محذرا من أن إيران ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية قواتها ومصالحها ومنشآتها ضد أي تهديد أو إجراء غير قانوني من قبل أمريكا أو غيرها.



كان ضابطان إيرانيان قد قُتلا في غارات إسرائيلية على سوريا الأسبوع الماضي.



وهدد الحرس الثوري الإيراني بالقول "إن جريمة الكيان الصهيوني الزائف والمجرم لن تبقى دون رد بلا أي شك"، وفقا لوكالة إرنا.