شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فلسطينيان على الأقل مساء الأربعاء في غارات شنها طيران حربي إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن 15 شخصا آخرين أصيبوا في الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي.

كما قصف الطيران منزلا في حي السلطان غرب رفح، جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وشن طيران إسرائيلي سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مدفعيته مناطق جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قتل مواطنان وأصيب آخرون، إثر قصف طيران إسرائيلي منطقة البركة، جنوب دير البلح. كما قتل مواطن، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر استهداف مدفعية الاحتلال للمواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنة في القدم.

وأصيب عدد من النازحين برصاص الجيش الإسرائيلي، بمنطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبحسب وفا، ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، إلى 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 75577.