ميسي ينفرد برقم قياسي ويقود إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري الأمريكي

حقق ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا في الدوري الأمريكي وقاد فريقه إنتر ميامي لانتصار كبير على حساب تورونتو بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الأمريكي.

افتتح إنتر ميامي التسجيل عن طريق رودريجو دي بول في الدقيقة 44، ثم أضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 56، وسجل سيرجيو ريجيلون الهدف الثالث في الدقيقة73، قبل أن يختتم ليونيل ميسي الرباعية في الدقيقة 75، ثم سجل إميليو أريستيزابال هدفين لصالح تورونتو في الدقيقتين 82 و90.

وسجل ميسي هدفًا في مباراة اليوم، وصنع 3 أهداف ليصل للمساهمة رقم 100 في الدوري الأمريكي ويصبح أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في 64 مباراة متخطيًا سيبستيان جيوفينكو.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميامي رصيده للنقطة 22 في المركز الرابع بالدوري الأمريكي، وتجمد رصيد تورونتو عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.