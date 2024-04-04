شهدت الحالة المرورية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، بعض الكثافات المرورية المتحركة في بعض المحاور والطرق والميادين الرئيسية بالمحافظتين.

إذ شهدت محافظة الجيزة في الشوارع والطرق الرئيسية والمحاور والميادين حالة من السيولة المرورية وخاصة بالمناطق المهمة كمدينة 6 أكتوبر، وبخاصة في الأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة والتي لم تشهد تكدسات وإنما حركة مرورية بطيئة فقط.

كما شهدت منطقة مترو الجامعة وحتى مترو البحوث كثافات مرورية متحركة حتى التاسعة والنصف من صباح اليوم بسبب ذهاب الموظفين لأعمالهم وسط تواجد من الخدمات الأمنية على المواقف لتسيير الحركة المرورية.

كما شهدت الكباري الرئيسية بالقاهرة والجيزة، كثافات مرورية متحركة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

كما شهدت محافظة القاهرة انتظاما في حركة المرور على الرغم من وجود الكثافات المتحركة في الصباح أثناء الذروة الصباحية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت بعض الكثافات المتحركة أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

فيما شهدت المحافظتان انتشارا لرجال المرور بإدارتي مرور القاهرة والجيزة بالشوارع الرئيسية والمهمة وبالمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية في أوقات الذروة الصباحية ومنع ظهور أي تكدسات مرورية وإزالة العوائق أمام حركة المرور.