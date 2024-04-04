تعليم بني سويف تنظم ندوة توعوية عن مجابهة مخاطر الألعاب النارية

نظمت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، ندوة توعوية ضمن أنشطة مبادرة "مجابهة مخاطر الألعاب النارية"، والتي تنفذها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

شهد اللقاء الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمد سعد أمين مدير عام إعلام شمال الصعيد، والدكتور عبد اللطيف سيد حسانين مدير الدعوة. بمنطقة وعظ بني سويف، والدكتور محمد حسين مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية، والأستاذ حجاج عطيه موجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية.

وفي كلمته، رحب الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية بالحضور مقدما التهنئة للحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك مشيرا إلى إطلاق تعليم بني سويف مبادرة مجابهة مخاطر الألعاب النارية جاءت من منطلق الواجب الوطني والمجتمعي لخطورة هذه الظاهرة على المجتمع والتي تمثل سلوكاً سلبيا وخطيرا وباتت تمثل هذه المواد خطراً شديداً على الموجودين في محيط استخدامها وكذلك على المستخدمين لما تسببه من ترويع المواطنين والإصابة بالحروف والتشوهات المختلفة إلى جانب إحداث أضرار في الممتلكات.

ووجه بتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتوعية بأضرار ومخاطر الألعاب النارية

وتحدث محمد سعد أمين مدير عام إعلام شمال الصعيد عن مخاطر الألعاب النارية ومعدلات الإصابة من جراء هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الألعاب النارية تسبب مخاطر صحية متمثلة في الإصابة بالحروف والتشوهات وإصابة الجهاز التنفسي وبيئية متمثلة في التلوث الذي تحدثه الألعاب النارية والتي تؤدي إلى تغيرات في درجات الحرارة، موجهاً بإطلاق حملة توعوية إلكترونية لمواجهة مخاطر الألعاب النارية.

من جهته، قدم الدكتور عبد اللطيف سيد حسانين مدير الدعوة بمنطقة وعظ بني سويف، التهنئة للحضور بمناسبة الأيام المباركة وقرب حلول عيد الفطر المبارك وخلال حديثه تناول المنظور الديني لهذه الظاهرة مشيراً إلى أن كل ما يدعو إلى الطمأنينة والأمان النفسي يدخل في نطاق الإيمان وأن كل ما يدعو إلى الخوف والفزع والترويع منذوع الإيمان وأن الإسلام قد حرم مثل هذه الأمور التي تروع الأمتين التي قد تؤدي إلى الموت أو بتر أحد الأطراف أو التشوهات مطالبا من الطلاب بتصحيح أفكارنا ومعرفة أن هذه الأمور حرام شرعاً.

واختتم اللقاء الدكتور محمد حسين مدير إدارة الأزمات والكوارث متحدثا عن رأي القانون فيمن أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها.

ولفت إلى القرار 1872 لسنة 2004 بشأن المواد التي تعد من المفرقعات والتي تضمنت البارود الأسود وبعض المواد التي تستخدم في صناعة البومب والشماريخ والصواريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى، موجهاً بضرورة التوعية من خلال الأنشطة المختلفة بالمدارس بمخاطر الألعاب النارية على المجتمع.