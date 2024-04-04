إيران: مقتل 18 إرهابيا والإفراج عن الرهائن في هجوم جنوب شرق البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، مقتل 18 إرهابيًا ومجرمًا مسلحًا في الهجوم الذي تم شنه في جابهار وراسك جنوب شرق البلاد وتم إحباطه.

وقال الحرس الثوري في بيان له "قتل 18 إرهابياً ومسلحاً منتسبين إلى الأجهزة الأجنبية خططوا لزعزعة الأمن من خلال مهاجمة بعض الأماكن العامة والعسكرية والشرطة في محافظة شيستان وبلوشيستان جنوب شرق إيران"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وفيما يخص الرهائن الذين احتجزهم الإرهابيون، قال قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، إنه تم في ظل تدخل القوات، الإفراج عن الرهائن.

وأضاف أن 11 فردا من قوات الأمن لقوا حتفهم خلال مواجهة الإرهابيين.

كان مسلحون قد شنوا في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، هجوما على قواعد تابعة للحرس الثوري في جابهار وراسك بإقليم سيستان وبلوشستان.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" المسلحة التي تصنفها طهران جماعة إرهابية، مسئوليتها عن الهجوم. وبحسب تصريحاتها الخاصة، فإنها تسعى جاهدة للاستقلال في جنوب شرق إيران.