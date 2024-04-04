البرهان: الجيش السوداني يسير نحو إنهاء الحرب وسنحتفل قريبا بالنصر

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، الضباط وضباط الصف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة، وذلك على هامش زيارته لولاية نهر النيل.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة، قال البرهان، في تصريحات خلال الزيارة، إن الجيش السوداني يسير نحو إنهاء الحرب، مشيرًا إلى الاحتفال بالنصر «قريبًا».

وأضاف: «سنحتفل قريباً بالنصر وسيحتفل كل الشعب السوداني بالانتصار على مليشيا آل دقلو المتمردة على الدولة».

وتوجه بالتحية إلى الضباط وضباط الصف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته.

وأشاد بجهود كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان المليشيا المتمردة، مجددًا التأكيد أن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريباً.