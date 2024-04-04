أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن "الجيش سيحتفل بالنصر قريبا، وسيحتفل الشعب السوداني بالانتصار على قوات الدعم السريع المتمردة على الدولة".

وجدد البرهان -في كلمة له من مدينة عطبرة السودانية نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم، تأكيده بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريبا، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية.

وحيا البرهان، ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة، مشددا على أن "القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته".

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، "بمجاهدات كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان "قوات الدعم السريع".

وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.