الأهلي يهزم الزمالك ويقترب من استعادة دوري رجال الطائرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، الفوز على الزمالك، بنتيجة الأشواط 3-0 مساء اليوم الأربعاء، في أول لقاءات نهائي بطولة الدوري.

وأقيمت اللقاء مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة الأشواط 3-0 بنتيجة 25-17 و 28-26 و 25-21.

وكان الأهلي قد تأهل إلي نهائي الدوري على حساب فريق سبورتنج بينما تأهل الزمالك حامل اللقب للنهائي بعد الفوز على سموحة .

واقترب الأهلي من استعادة لقب الدوري الغائب عنه منذ عامين بعد الفوز في أولى مباريات النهائي قبل إقامة اللقاء الثاني مساء الجمعة المقبل وفي حالة فوزه يتوج باللقب بينما إذا فاز الزمالك تقام مباراة فاصلة بين الفريقين يوم الأحد المقبل لتحديد بطل الدوري حيث يقام الدوري نظام best of 3 .