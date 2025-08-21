نتنياهو يوعز بتقليل المهلة الزمنية للسيطرة على معاقل حماس

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن بنيامين نتنياهو أمر بتقليل المهلة الزمنية للسيطرة على معاقل حماس وهزيمة الحركة.

ويأتي البيان، الذي لم يحدد المهلة الزمنية، في وقت يستعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية عسكرية مزمعة للسيطرة على مدينة غزة، وفقا لرويترز.

واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط اليوم الأربعاء استعدادا لهجوم متوقع على مدينة غزة، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الإسرائيلية مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بعد مرور قرابة عامين على نشوب الحرب.

ويشير هذا الاستدعاء إلى أن إسرائيل ماضية قدما في خطتها للسيطرة على أكبر مركز حضري في قطاع غزة على الرغم من الانتقادات الدولية لعملية من المرجح أن تجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح.