وزير الداخلية الكويتي: نسبة الإقبال على التصويت بانتخابات مجلس الأمة فوق الممتازة

شدد وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، على ضرورة توفير كل سُبل التسهيلات، وتذليل العوائق للناخبين قدر الإمكان، للوصول إلى اللجان الانتخابية دون عوائق تُذكر أو عناء للمواطنين بالتعاون مع أبنائه من رجال الداخلية.

وأضاف اليوسف اليوم الخميس، في تصريح للصحفيين عقب تفقده اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة، أن نسبة الإقبال على التصويت من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت "فوق الممتازة".

وأعلنت وزارة الإعلام أن نسبة التصويت حتى العاشرة مساء اليوم بلغت 50.08% من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

وقد أدلى 418009 ناخبين وناخبات بأصواتهم في الدوائر الخمس.

وحذر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قبل أيام الناخبين من اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور التي تنص على أن للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يتبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى".

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور مرسوم في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.

كما صدر في مطلع شهر مارس الماضي مرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد اليوم الخميس موعدا للاقتراع.

وقال عبدالله علي الكندري احد المراقبين من مؤسسات المجتمع المدني لـ (د. ب. أ)، إن "هذه الانتخابات هامة للغاية بسبب أن النواب الفائزين سيقع عليهم مسئولية تنمية البلد ومجاراة العهد الجديد الذي رسمه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف الكندري، أن هذا المجلس سيصوت على اختيار ولي العهد الجديد وهي من الأمور الهامة التي ينتظرها الكويتيون.