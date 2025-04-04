وفاة شخص وإصابة آخر في انفجار لغم غرب تونس

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توفي شخص وأصيب آخر في انفجار لغم في جبل السلوم بولاية القصرين غرب تونس اليوم الجمعة.

وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الجهوي في القصرين عن إخضاع الرجل المصاب في رجليه إلى عملية جراحية استعجالية.

وتعاني المناطق الآهلة بالسكان قرب الجبال والمرتفعات في القصرين ومن بينها السلوم والشعانبي، من انتشار الألغام التقليدية الصنع التي وضعتها جماعات متشددة في ذروة نشاطها بعد 2011. وتسببت تلك الألغام في وفاة مدنيين من الرعاة وعسكريين وبتر أرجل مصابين.

وكانت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب أصدرت أمس الخميس حكما بإعدام عنصر متشدد يدعى بهاء الدين الشعيبي تخصص في زراعة الألغام بجبل الشعانبي وجبل السلوم.

كما صدرت ضده أحكام أخرى بالسجن المؤبد مع المراقبة الادارية لمدة خمسة أعوام لتورطه في جرائم قتل والمشاركة في القتل.