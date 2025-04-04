رونالدو يقود النصر لفوز غائب على الهلال بالدوري السعودي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما فريقه النصر للفوز على غريمه الهلال 3-1 في الدوري السعودي.

وضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من المسابقة، ألحق النصر الهزيمة الخامسة هذا الموسم بغريمه التقليدي، ليعطله ويوجه له ضربة قاسمة في رحلة الدفاع عن لقبه.

وسجل رونالدو هدفا من تسديدة أرضية مع بداية الشوط الثاني وآخر من ركلة جزاء قبل النهاية بدقائق قليلة، بعدما كان النصر قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف علي الحسن، بينما عدل النتيجة علي البليهي للزعيم.

ورفع النصر رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، أما الهلال فتجمد رصيده عند 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر، الذي يمكنه توسيع الفارق في الصدارة حال فوزه على الأهلي غدا السبت.