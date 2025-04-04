مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بالمتفجرات بين متنافسين على مناجم الذهب في بوليفيا

قتل ستة أشخاص على الأقل في وقت مبكر من صباح يوم الخميس في اشتباك بين مجموعات متنافسة من عمال مناجم الذهب الذين يحملون الديناميت في شمال غرب بوليفيا، حسبما قالت الشرطة، في حادث نادر تتحول فيه النزاعات الإقليمية بين تعاونيات التعدين في البلاد إلى عنف مميت.

ووقع انفجار قوي هز معسكر ياني للتعدين عندما اشتبكت المجموعتان المتنافستان حول الوصول إلى منجم الذهب بالقرب من بلدة سوراتا الجبلية، التي تبعد حوالي 150 كيلومترا شمال غرب العاصمة الإدارية للبلاد، لا باز، وفقا لما قاله الكولونيل جونثر أجودو، ضابط الشرطة المحلي. وتوجد العديد من رواسب الذهب في المنطقة النائية.

وقال أجودو: "نواصل جهود الإنقاذ".

ووصل المدعون العامون يوم الخميس إلى مكان الحادث، الذي تسبب فيه الانفجار الذي وقع قبل الفجر في تدمير مجتمع التعدين، مما أدى إلى تدمير عدة منازل وقطع الكهرباء، حسبما قالت السلطات.

وفي الاشتباك الذي وقع يوم الخميس، كانت المعركة على السيطرة على بعض عروق الذهب بين تعاونيتين متنافستين قد اشتعلت منذ سنوات، وفقا لما قاله جوني سيلفا، المستشار القانوني لإحدى التعاونيات.