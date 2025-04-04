الشيخ سلمان يشارك في اجتماعات اتحاد جنوب آسيا

اختتم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة زيارته إلى كولومبو عاصمة سيريلانكا، حيث حضر للمرة الأولى اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي لاتحاد جنوب آسيا لكرة القدم، كما عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع الجهات الفاعلة الرئيسية في أسرة كرة القدم بجنوب آسيا.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي، الذي زار العاصمة السريلانكية آخر مرة قبل نحو عام، عن امتنانه للاتحاد السريلانكي لكرة القدم واتحاد جنوب آسيا لكرة القدم، على حسن الضيافة، وأكد على الروابط الوثيقة بين الاتحادين القاري والإقليمي.

كما أشاد الشيخ سلمان بتحديث اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم لنظامه الأساسي، مُثنياً على التقدم الكبير الذي أحرزه الاتحاد الإقليمي تحت قيادة رئيسه قاضي محمد صلاح الدين.

وقال الشيخ سلمان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "أعرف الرئيس قاضي صلاح الدين منذ سنوات عديدة، وباعتباره أكثر الإداريين خبرة في كرة القدم بالمنطقة، يُسعدني أن أراه يواصل تقديم خبراته القيادية وإسهاماته المخلصة لأسرة كرة القدم في جنوب آسيا".

كما أثنى رئيس الاتحاد الآسيوي على رئيس الاتحاد السريلانكي لكرة القدم، جاسوار أومارو ليبي، لدوره في تعزيز أسس اللعبة في سريلانكا، وحث أسرة كرة القدم في منطقة جنوب آسيا على التعاون الوثيق مع الاتحاد الإقليمي، لا سيما في تطوير بطولات قوية ترفع مستوى كرة القدم في المنطقة.

وأعرب كل من رئيس اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم، قاضي محمد صلاح الدين، ورئيس الاتحاد السريلانكي للعبة عن تقديرهما الكبير لرئيس الاتحاد الآسيوي على الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد القاري، مُشيرين إلى الدور الرائد لبرنامج الدعم المتقدم للاتحادات الوطنية والإقليمية، في تسريع تطوير اللعبة في المنطقة.

كما أجرى الشيخ سلمان مناقشات مُثمرة مع رؤساء جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في منطقة جنوب آسيا، وشجّع المنطقة على الاستفادة من البرامج الرائدة في إطار أكاديمية التميز في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مُؤكداً رغبته في تعزيز الشراكة القوية والوحدة القائمة بين الاتحاد الآسيوي واتحاد جنوب آسيا لكرة القدم.