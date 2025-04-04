إيلون ماسك يخسر 110 مليارات دولار منذ بداية العام

خسر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، نحو 110 مليارات دولار منذ بداية العام، منها 11 مليار دولار أمس الخميس فقط، إذ تراجعت الأسهم بسبب تباطؤ التسليمات ودوره المثير للجدل على رأس إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب، مما أثّر سلباً على أداء سهم الشركة.

وشهدت الـ24 ساعة الماضية موجة من الخسائر لأغنى رجل أعمال في العالم، بدءًا من رهانه الخاسر بقيمة 20 مليون دولار على مرشح المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، المؤيد لترامب، بعد ساعات من الخسارة في ويسكونسن، حبث أعلنت تيسلا عن أكبر انخفاض في مبيعاتها على الإطلاق، بنسبة 13% في الربع الأول، بينما زادت إيرادات منافستها الأولى بنسبة 60% في الفترة نفسها.

ورغم أن ماسك فقد أكثر من ربع صافي ثروته منذ يناير مع هبوط أسهم تيسلا، إلا أنه لا يزال أغنى رجل في العالم بفارق كبير، إذ تبلغ ثروته 323 مليار دولار، بينما لا يزال جيف بيزوس، صاحب المركز الثاني، متأخرًا عنه بأكثر من 100 مليار دولار.

وكان الوضع فى شركة "تسلا"، بدأ في التحسن خلال هذا الأسبوع، خاصة أن الشركة وتصنّع عدداً كبيراً من سياراتها داخل الولايات المتحدة، فقد تكون أقل تضررا من الرسوم الجمركية مقارنة بمنافسيها الأجانب، كما ارتفع سهمها بعد ورود تقارير تشير إلى أن إيلون ماسك قد يتراجع قريبا عن مهامه الحكومية، للتركيز مجددا على "تسلا"، لكن الأسهم انخفضت بنسبة 5.5% يوم الخميس بعد إعلان الرسوم الجمركية.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنه من المتوقع أن يُنهي ماسك فترة عمله في أواخر مايو أو يونيو المقبل، عندما تنتهي فترة عمله كموظف حكومي خاص لمدة 130 يومًا، وكان ذلك كافيًا لعكس اتجاه انخفاض أسهم تيسلا بنسبة 6%، وهو ما يُشير إلى تفاؤل المستثمرين بأن ماسك سيتخلى عن تصرفاته المُتهورة، وسيُركز على حصة شركته السوقية المُتناقصة بسرعة.

وشهد أغنى 500 شخص في العالم تراجعا جماعيا في ثرواتهم بلغ 208 مليارات دولار أمس الخميس، بعدما دفعت التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى.

ويُعد هذا الهبوط رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات الممتد على 13 عاماً، والأكبر منذ ذروة جائحة كورونا.

وأكثر من نصف الأشخاص الذين يتتبعهم مؤشر بلومبرج للثروة، شهدوا انخفاضا في ثرواتهم، بمتوسط انخفاض بلغ 3.3%، وكان المليارديرات في الولايات المتحدة من بين الأكثر تضررا، مع تصدر مارك زوكربيرغ من شركة "ميتا" وجيف بيزوس من شركة "أمازون" قائمة الخاسرين.

وبعد هذه الخسائر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه منفتح على خفض التعريفات الجمركية التي فرضها، إذا استطاعت الدول الأخرى تقديم شيء "استثنائي"، مما يشير إلى أن البيت الأبيض لا يزال منفتحاً على المفاوضات، رغم إصرار بعض المسؤولين البارزين على موقفهم.

في أول تعليق له على انهيار الأسواق العالمية إثر الإعلان الأمريكي عن فرض رسوم جمركية مضادة على الواردات الأمريكية، قال ترامب، يوم الخميس، إن الأسهم "ستزدهر" وكذلك الاقتصاد الأمريكي.

وكان ترامب، قرر مساء أمس الأربعاء، فرض تعريفات جمركية بنسبة تتراوح بين 10% و40%، حيث شملت الرسوم جميع الدول العربية والشركاء التجاريين الأساسين للبلاده.

وأقر ترامب فرض رسوم على كل من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10% والأردن بنسبة 20%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا، وبنسبة 31% على ليبيا وعلى العراق بنسبة 39% والتى من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من السبت 5 أبريل.