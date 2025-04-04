اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء صفقة بشأن تطبيق «تيك توك» تتضمن موافقة الصين على بيع التطبيق مقابل حصولها على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على وارداتها.

وقال في مقابلة صحفية أجريت معه على متن طائرة الرئاسة، قبل قليل: «في حال رفضت الصين الصفقة؛ يمكن أن نهدد بالتعريفات الجمركية لندفعهم إلى الموافقة.. نحن قريبون من التوصل للاتفاق بشأن تيك توك».

وتوقع أن تسعى الصين للموافقة على صفقة الاستحواذ مقابل الحصول على تخفيضات جمركية قائلا:« ربما ستتصل الصين وتقول نحن غاضبون جراء التعريفات الجمركية ونريد الحصول على تخفيض؛ من أجل الموافقة على صفقة تيك توك».

وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، تعهد ترامب بالعمل على حل مشكلة غزة، قائلا: «سنعمل على حل مشكلة غزة العالقة منذ سنوات وعقود، لقد التقيت بعدد من الرهائن الإسرائيليين، والوضع فظيع، والأن بدأ الإفراج عن الرهائن منذ أن توليت الرئاسة، المزيد من الرهائن أُفرج عنهم».

وذكر أنه يسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن، مشددا أن «الوضع في غزة مهم للغاية، فهي تحت حصار منذ سنوات طويلة وهذا مشين.. والكثير من الناس يُقتلون في غزة، ولابد من فعل شيء حيال ذلك».