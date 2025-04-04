ستيفن كوري يتألق ويقود ووريورز للفوز على ليكرز في دوري السلة الأمريكي

قاد ستيفن كوري، نجم جولدن ستيت ووريورز، فريقه إلى فوز مهم على مضيفه لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس (123-116)، في مواجهة نارية ضمن المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

وتابع كوري تألقه، حيث غادر ملعب "كريبتو.كوم أرينا" في لوس أنجليس، وفي رصيده 37 نقطة، منها 4 ثلاثيات، وأضاف إليها 6 تمريرات حاسمة.

وقدم أداء خارقا خاصة في الربع الثالث، حيث أطلق العنان لسلسلة من النقاط، التي وسعت الفارق وأبعدت المباراة عن متناول ليكرز.

كما تألق براندين بودزيمسكي مسجلا 28 نقطة، منها 8 ثلاثيات من أصل 10 محاولات، ليساهم في تحقيق ووريورز لفوزه الرابع تواليا.

في المقابل، كان المخضرم جيمس (40 عاما) أفضل المسجلين لليكرز ب33 نقطة، بينما أضاف أوستن ريفز 31 نقطة، منها 9 ثلاثيات في الربع الأخير، الذي شهد إثارة كبيرة.

وقال كوري، في تصريح لقناة "تي إن تي" المحلية: "حددنا هدفا، وهو محاولة رفع مستوى لعبنا، والتحضير لسلسلة محتملة من مباريات الأدوار الإقصائية".

وأضاف: "نعلم أن كل مباراة مهمة في هذه المرحلة.. الحماس جنوني، لكن هذا ما نحب.. أن يكون لديك شيء تلعب من أجله، فهذا شعور مميز".

وقرب هذا الفوز ووريورز من حسم بطاقة التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، بعد تحقيقه انتصاره ال45، مقابل 31 خسارة، في المركز الخامس.

في المقابل، بقي ليكرز رابعا، بعد خسارته ال30 مقابل 46 انتصارا، خلف دنفر ناجتس الثالث (47-30).