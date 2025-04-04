فريق اللياقة البدنية بنويبع يفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية

فاز فريق اللياقة البدنية بمدينة نويبع بجنوب سيناء، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للياقة البدنية في المركز الأولمبي بالقاهرة.

وهنأ محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الفريق، مؤكدًا أنه يجري تدريب الفريق بمركز شباب نويبع تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، بقيادة الكابتن أحمد إسماعيل بيومي مدرب الفريق.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن الفريق يضم 50 لاعبا ولاعبة على أعلى مستوى من اللياقة، حيث يقومون بتدريبات على ماثلة الصاعقة المصرية، بجزوع النخيل وإطارات الكاوتش في البحر والجبل.

من جانبه، قال أحمد إسماعيل بيومي، مدرب الفريق، إن الفريق يتدرب بشكل مستمر برًا وبحرًا، مشيرًا إلى أن تدريبات اللياقة البدنية تعد رياضة "الكروس فيت" وستريت ورك اوت، وهي تحتاج إلى تدريبات قوية ومكثفة بشكل يومي.

وأشار إلى أن طبيعة البحر والجبل تساعد الفريق على التدريب، إضافة إلى أن أولياء أمور المشاركين في الفريق يشجعون أبنائهم علي التدريب مع الحفاظ على تفوقهم الرياضي والعلمي، إضافة إلى تشجيع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء للرياضيين