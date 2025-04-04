الشرطة تستدعي باحثًا أمريكيًا في تايلاند بتهمة إهانة النظام الملكي

رفع الجيش التايلاندي شكوى جنائية ضد باحث أمريكي يعمل في تايلاند، بزعم أنه أهان النظام الملكي في البلاد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وذكر بول تشامبرز، وهو محاضر في العلوم السياسية، أن الشرطة جاءت إلى مكان عمله في جامعة ناريسوان في مقاطعة فيتسانولوك الشمالية صباح اليوم الجمعة لتسليمه مذكرة اعتقال واستدعائه إلى مركز الشرطة المحلي لسماع التهم بشكل رسمي.

وجاء في الخطاب، الذي وقعه رئيس شرطة مدينة فيتسانولوك، واتشارابونج سيتيرونجروج، أن محكمة مقاطعة فيتسانولوك وافقت على مذكرة التوقيف في 31 مارس الماضي. ونفى واتشارابونج أي علم بالتهم الموجهة إلى تشامبرز عندما اتصلت به وكالة أسوشيتد برس (أب) لأول مرة، ولكن عندما تم سؤاله عن توقيعه على الوثيقة، قال إنه لا يستطيع التعليق على الفور وطلب من أحد المراسلين الاتصال به مرة أخرى.

ولم يوضح الاستدعاء تفاصيل الجريمة التي تم فيها اتهام تشامبرز، وقال تشامبرز، إنه يعتقد أنها مرتبطة بندوة إلكترونية في أكتوبر الماضي، ناقش فيها تأثير الجيش في السياسة التايلاندية.

وينص قانون العيب في الذات الملكية في تايلاند على فرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 عاما على أي شخص يشوه سمعة الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الوصي أو يهددهم.