 كبتاجون وحشيش.. الأمن السوري يضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كبتاجون وحشيش.. الأمن السوري يضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان


نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 6:59 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 6:59 ص

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية الأمن الداخلي بمنطقة النبك مع فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق ضبطت شحنة من المواد المخدرة على الحدود السورية - اللبنانية قادمة من لبنان.

وقال وزارة الداخلية السورية إن "الشحنة ضمت 500 ألف حبة "كبتاغون" و500 كف "حشيش" بالإضافة إلى 165 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر".


وأضافت: "تم توقيف شخصين متورطين في العملية وتحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".


ويأتي ذلك بعد يوم واحد من ضبط فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك نحو 3 ملايين حبة كبتاغون مخدرة و50 كغ من مادة الحشيش المخدر.


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