الداخلية السورية تعلن القبض على متورط في جرائم حرب عمل مع داعش وأمن النظام السابق

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على المدعو فادي العفيس المتورط في جرائم حرب والذي عمل في الجهاز الأمني لتنظيم "داعش" الإرهابي وجيش النظام السابق.





وذكرت الوزارة في بيانها: "تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور من إلقاء القبض على المدعو فادي العفيس، أحد قادة ما يُعرف بميليشيا "لواء الباقر" في دير الزور، والمتورط في جرائم حرب، إذ عمل العفيس في الجهاز الأمني التابع لتنظيم داعش حتى عام 2018".



وأضافت: "بعدها فر إلى مناطق سيطرة النظام البائد، وانضم إلى الأمن العسكري وأصبح قياديا فيه".

وأكدت انه وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.