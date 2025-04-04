عبرت الفنانة كندة علوش، عن حبها واحترامها الكبيرين للفنانة نيللي كريم، مؤكدة أن هذا الشعور زاد «أضعافا مضاعفة» بعد مشاركتهما معا في مسلسل «إخواتي»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان.

وقالت خلال لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» إنها رأت في نيللي كريم «شكل النجمة التي تحبها»، مضيفة: «لم أر لثانية واحدة لديها رغبة بالاستحواذ على أي شيء، بمعنى أن يكون لها الدور أو المشاهد الأكبر، وطوال المسلسل؛ لم أر فعلا واحدا يحسسني أنها نجمة لها 15 عاما تقوم ببطولات».

وأشادت كندة بتعامل نيللي كريم في الكواليس، قائلة إنها كانت «جزءا من المجموعة، فرحانة بها، وحريصة أن يكون الكل بخير».

وأكدت أن الروح الإيجابية لنيللي انعكست على الجميع، معقبة: «ما بدأته نيللي انسحب على الكل، وأصبح هناك طاقة حلوة.. لأن النجمة الأكبر بكل هذه الأريحية واللطف والمحبة الكبيرة، تجعلك تخرج كل ما لديك في العمل، لا توجد لحظة تذهب لمشاعر سلبية».

من جانبها، علقت الفنانة نيللي كريم على مفهوم البطولة قائلة: «مبدئيا، مفيش حاجة اسمها بطولة مطلقة»، مؤكدة أنها ترى أن مسلسلا من 30 حلقة؛ لا يمكن أن يحمله بطل واحد.

وأوضحت: «على مدار سنوات، في أعمال كثيرة قدمتها، كانت كل شخصية في العمل الدرامي مهمة، هو بطل نفسه؛ لأن خطه الدرامي لا يمكن أن نحذفه».

وشددت أن كل الأدوار في المسلسل كانت مهمة، موضحة أن الفكرة تكمن في «تحقيق التوازن بين كل الشخصيات.. حتى ضيوف الشرف في المسلسل كانوا أبطالا».