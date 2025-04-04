التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث سير بصحراوي المنيا

صرحت النيابة العامة، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بدفن "شعبان محمد علي"، 38 عاما، كان قد لقي مصرعه جراء انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي.

وانتدبت النيابة العامة، الدكتور عماد عزت مفتش صحة المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وعلى الفور وقع مفتش الصحة الكشف الظاهري والذي ثبت في تقريره أن الوفاة نتيجة لوجود نزيف بالمخ إثر وقوع الحادث، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

يذكر أن الفقيد مقيم بحي بولاق بالقاهرة وكان في زيارة أهله بأسيوط.

وأسفر الحادث عن وقوع متوفي ومصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، حيث توفي "شعبان محمد" 38 عاما، فيما أصيب 8 آخرين وهم: طه فايق، 28 عاما، محمد رشوان، 16 عاما، ميرفت سعد، 40 عاما، رحمة رشوان، 12 عاما، نجاة أحمد، 70 عاما، عبدالرحمن رشوان، 10 أعوام، خلود رشوان، 18 عاما، فضلا عن شخص مجهول الهوية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا بوابة الرسوم.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في الحادث بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا وكذلك المصابين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث بمعرفة معدات الوحدة المحلية ورجال المرور لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.