تحرير أكثر من 440 محضرا لمخالفات في المخابز والأسواق خلال حملات تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وذلك للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة، ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين. تأتي هذه الحملات لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، فضلاً عن تطبيق القانون على المخالفين. وتتم هذه الجهود بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية، والذي تضمن الإشارة إلى نتائج الحملات التي نفذتها الأجهزة والإدارات التابعة للمديرية خلال شهر مارس 2025 (رمضان 1446هـ). وكانت هذه الحملات جزءاً من متابعة المحافظ المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن لضمان توافر احتياجاته الأساسية بالشكل المطلوب، وفقاً لتكليفات الحكومة في هذا المجال.

وأشار التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين، إلى أن الحملات التموينية تم تنفيذها بالتعاون مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية في دائرة المحافظة للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة. كما تم تحويل عدد من المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بدلاً من السولار.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 291 محضراً لمخالفات بالمخابز، تضمنت: 48 محضراً لنقص الوزن، 47 محضراً لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 33 محضراً لعدم إعطاء بون صرف، 53 محضراً لتدني مستوى النظافة، 8 محاضر لعدم وجود ميزان، 21 محضراً للتصرف في الحصة، 58 محضراً لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، و23 محضراً لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

أما في الأسواق والمحلات التجارية، بالإضافة إلى محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، أسفرت الحملات عن تحرير 124 محضراً، منها: 45 محضراً لعدم حمل شهادات صحية، 36 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 22 محضراً للذبح خارج المجازر، 2 محضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، 16 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر، محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و2 محضر لتجميع دقيق بلدي.

كما تم تحرير 28 محضراً في مجال بدالي التموين (البقالين التموينيين) لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وعدم وجود شهادات صحية.