قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الدولة تأخذ الاستغاثات المقدمة إليها من مصريين بالخارج على محمل الجدية وبدون تفرقة.

وأضافت نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، اليوم الاثنين، موجهة حديثها للعالقين بالكويت: «من فضلكم ماتصدقوش الإشاعات، الدولة تنظر لأبنائها في كل مكان بنفس الطريقة، ولكن عندنا ظروف طارئة تمر بها الدولة، هذه الظروف تستدعي الإعداد الجيد لعودتكم».

وأشارت إلى أن العالقين في الكويت ضمن خطة الدولة للمواطنين الذين سيعودون للبلاد، متابعة: «الحرب تزداد شراسة على الدولة في هذه الفترة عن طريق الشائعات والتأويل والإساءات».

واستطردت: «نضع مشاكل العالقين والمخالفين والمنتهية عقودهم كأولوية لنا بغض النظر عما يُقال علينا».

