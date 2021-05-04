جامعة سوهاج تدشن حملة توعوية عن الموجة الثالثة لجائحة كورونا

دشن أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حملة توعوية عن الموجة الثالثة لجائحة كورونا، والتي يبث خلالها المركز الإعلامي حلقات مسجلة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من الحملة نشر الوعي المجتمعي بتداعيات الوضع الحالي من الموجة الثالثة للجائحة، من حيث آليات الحد من انتشار العدوى، وطرق الوقاية، ومراحل العلاج.

وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أن الحلقات المسجلة التي سيقوم المركز الاعلامي يبثها، ستكون مع عدد من أساتذة الطب بمختلف التخصصات، وبعض الأساتذة من الكليات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع.